EBERSBERG. Nachdem ein Exhibitionist mehrfach Schulkindern gegenübertrat, gelang es der Kriminalpolizei Erding, den Mann zu ermitteln und festzunehmen.

Im Zeitraum vom 20. – 24.09.2024 beobachtete in der Baldestraße in Ebersberg ein bis dahin unbekannter Mann um die Mittagszeit vorbeigehende Schulkinder und manipulierte an seinem Glied. Zwei Kinder, die den Mann sahen, vertrauten sich ihren Eltern an. Bei der anschließenden Anzeigenerstattung bei der Polizeiinspektion Ebersberg konnten die Schulkinder eine gute Beschreibung abgeben. Nach umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Erding erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 50-Jährigen. Dieser konnte am 11.10.2024 festgenommen werden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurde umfangreiches Beweismaterial aufgefunden.

Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II am heutigen Tag einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der 50-Jährige wurde daraufhin an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.