LINDENBERG. Am Freitagabend ging bei der hiesigen Dienststelle um ca. 18:15 Uhr die Mitteilung über einen Gasgeruch im Bereich der Markstraße ein. Daraufhin führte die Feuerwehr Lindenberg Messungen in dem besagten Bereich durch. Der Wert der Gasmessungen lag in einem Bereich kritischer Gaskonzentration, so dass entschieden wurde, die umliegenden Gebäude zu evakuieren. Von den Evakuierungsmaßnahmen waren etwa 200 Personen aus ca. 40 Gebäuden betroffen. Diese wurden teilweise privat als auch in den umliegenden Hotels untergebracht.

Eine Spezialfirma wurde für weitere Maßnahmen angefordert und führte entsprechende Arbeiten zur Behebung der Leckage im Bereich der Druckleitung durch. Hierfür musste die Straße aufgebaggert werden. Die danach durchgeführten Messungen befanden sich allesamt nicht mehr im kritischen Bereich, so dass Entwarnung gegeben werden konnte und die Evakuierungsmaßnahmen um ca. 01:50 Uhr beendet wurden.

In dem Einsatz waren 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Lindenberg, 6 des THW, 23 des Rettungsdienstes und 12 der Polizei gebunden.

Für die Anwohner besteht keinerlei Gefahr mehr, sie können wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

