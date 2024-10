BAYREUTH. In der Innenstadt sorgte eine Personengruppe am Donnerstagmittag für einen Polizeieinsatz. Hintergrund sollen antisemitische Äußerungen gewesen sein.

Am Donnerstag wurde eine Passantin in der Bayreuther Innenstadt Zeugin eines antisemitischen Ausrufes. Eine mehrköpfige Personengruppe soll sich am Mittag vor dem Ladengeschäft „Karstadt“ aufgehalten haben. Aus deren Mitte sei die beleidigende Äußerung gefallen.

Die Bayreuther Polizei erteilte der Gruppe im Anschluss an die Anzeigenaufnahme einen Platzverweis, außerdem wurden Passanten und Marktleute zu dem Vorfall befragt.

Die Kripo Bayreuth ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.