MINDELHEIM. Am Vormittag des 27.09.2024 nahmen Polizeikräfte einen 30-jährigen Mann fest, als er versuchte, mit gefälschten Ausweisdokumenten ein Fahrzeug zuzulassen. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten weitere gefälschte Papiere und ermittelten, dass der Mann unter falschen Personalien in Deutschland gemeldet war. Die Polizei ermittelt. Der 30-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Am Freitag, den 27.09.2024, erhielt die Polizei einen Hinweis auf einen Mann, der bereits im August 2024 ein Fahrzeug bei der Zulassungsstelle erfolgreich angemeldet hatte. Im Nachhinein stellte sich jedoch heraus, dass er nicht der rechtmäßige Besitzer des Fahrzeugs war. Das Fahrzeug wurde im Ausland zur Fahndung ausgeschrieben, da es im Rahmen eines Leasingvertrags nicht wie vereinbart an den eigentlichen Eigentümer zurückgegeben worden war. Als der Mann erneut erschien, um ein weiteres Fahrzeug anzumelden, erkannten ihn die aufmerksamen Mitarbeitenden der Zulassungsstelle wieder und verständigten sofort die Kriminalpolizei Memmingen. Bei der anschließenden Kontrolle durch die eintreffenden Beamten legte der Mann gefälschte Ausweisdokumente vor. Eine Durchsuchung förderte zudem weitere gefälschte Papiere aus einem anderen Staat zutage. Die Polizeikräfte ermittelten, dass der Mann unter falschen Personalien in Deutschland gemeldet war und betrügerisch ein Bankkonto eröffnet hatte. Da sowohl hinsichtlich der Identität des Mannes, als auch der Herkunft der Fahrzeuge weitere Ermittlungsschritte im Ausland nötig waren, nahmen die Beamten die Person vorläufig fest. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen führte die Polizei den Beschuldigten am Folgetag der Festnahme dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Memmingen vor. Dieser ordnete Untersuchungshaft an, woraufhin Polizeibeamte den Mann in eine Justizvollzugsanstalt überstellten. Die Ermittlungen wegen Urkundenfälschung, Betrug und möglicher Entwendung der Fahrzeuge im Ausland sind noch nicht abgeschlossen und dauern weiter an. (KPI Memmingen)

