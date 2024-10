NEUBURG AN DER DONAU. Am gestrigen Donnerstag (10.10.2024) versuchte ein bislang unbekannter Täter den Fensterrahmen eines Hauses in Neuburg an der Donau in Brand zu setzen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt übernahm die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls.

Gegen 20:30 Uhr bemerkte der Bewohner eines Reihenhauses in der Prachatitzstraße Rauchgeruch aus dem Erdgeschoß. Als er diesem nachging, stellte er eine starke Rauchentwicklung und Glutreste an einem Fensterrahmen fest. Es gelang ihm, die noch glimmenden Stellen selbstständig zu löschen, ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht nötig.

Wie sich bei einer ersten Untersuchung der Brandermittler der Kriminalpolizei Ingolstadt herausstellte, wurde der Fensterrahmen vermutlich mit einer Brennpaste bestrichen und dann in Brand gesetzt.

Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag, verletzt wurde niemand.

Zeugen, die im Zeitraum zwischen 18:00 und 20:30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Prachatitzstraße gemacht haben oder Hinweis auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0841/9343-0 zu melden.