Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in ein Restaurant eingestiegen und haben einen Zigarettenautomat sowie Bargeld entwendet. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf hinweise.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in die Gaststätte in der Straße "Zum Stadion" zwischen Mittwoch, 22:30 Uhr, und Donnerstag, 07:30 Uhr, ereignet. Die unbekannten Täter sind gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude eingestiegen und haben Bargeld und einen Zigarettenautomaten entwendet.

Die Ermittlungen werden bei der Aschaffenburger Polizei geführt. Diese hoffen auf Zeugenhinweise unter Tel.: 06021/857-2230.

Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Miltenberg

GROßHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Zwischen Mittwoch, 22:00 Uhr, und Donnerstag, 08:00 Uhr, wurde aus einem geparkten Land Rover "Im Klotzenhof" eine Wärmebildkamera entwendet.

MILTENBERG. Zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr, und Donnerstag, 08:30 Uhr, wurde in der Breitendieler Straße ein geparkter Audi mutwillig auf der Beifahrerseite zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.