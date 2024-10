FÜRSTENFELDBRUCK. Wie im Pressebericht vom 07.08.2024 veröffentlicht, hat die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck durch umfangreiche Ermittlungen unter der Sachleitung der Staatanwaltschaft München II zwei Haupttatverdächtige für den Sozialleistungsbetrug identifiziert.

Die 28-Jährige konnte bereits im Dezember 2023 festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt zugeführt werden, der 46-Jährige war zunächst unbekannten Aufenthalts im Ausland.

Aufgrund des erwirkten europäischen Haftbefehls konnte er Anfang September 2024 in der Ukraine durch die dortigen Behörden festgenommen werden. Nachdem einem internationalen Auslieferungsantrag stattgegeben wurde, nahmen Beamte der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck den Tatverdächtigen Anfang Oktober an der ukrainisch/polnischen Grenze in Empfang.

Er wurde zur Haftbefehlseröffnung beim Amtsgericht München vorgeführt. Dort wurde der Haftbefehl in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige wurde an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.