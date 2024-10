2259 – Fahrradbesitzer gesucht

Kriegshaber - Am vergangenen Montag (07.10.2024) wurde ein Kinderfahrrad im Bereich der Bürgermeister-Ackermann-Straße Ecke Kriegshaberstraße aufgefunden.

Erkennt jemand das Kinderfahrrad oder kann Hinweise zum Eigentümer geben?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter 0821/323-2610 entgegen.

Eine Herausgabe des Fahrrades erfolgt nur bei Vorlage eines Eigentumsnachweises.

2260 – Polizei ermittelt wegen Körperverletzungsdelikt – Zeugen gesucht

Innenstadt - Am gestrigen Mittwoch (09.10.2024) kam es in der Gärtnerstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Straßenbahn der Linie 6.

Gegen 16.10 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter einem 14-jährigen Jungen von hinten gegen den Kopf. Hierbei wurde der 14-Jährige leicht verletzt. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Körperverletzungsdeliktes. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

2261 – Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher

Bergheim – Am gestrigen Mittwoch (09.10.2024) nahm ein Passant Schussgeräusche in der Straße Zum Fuggerschloss wahr. Gegen 16.10 Uhr sah der Zeuge einen Mann und eine Frau in einem Pkw davonfahren.

Vor Ort fand die Polizei mehrere Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe.

Bei einer sofortigen Fahndung stellten Beamte das Fahrzeug im Bereich Oberhausen fest und kontrollierten eine 33-jährige Frau und einen 21-jährigen Mann. Bei einer Durchsuchung des Pkw fand die Polizeistreife eine Schreckschusswaffe, mit dazugehöriger Munition und ein Einhandmesser. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen nach dem Waffengesetz gegen die Beiden.

2262 – Polizei stoppt Autofahrer ohne gültigen Führerschein

Lechhausen – Am gestrigen Mittwoch (09.10.2024) war ein 27-jähriger Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis in der Meraner Straße unterwegs.

Gegen 18.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten fest, dass gegen den 27-Jährigen ein Fahrverbot vorliegt. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens trotz Fahrverbot gegen den 27-Jährigen.

2263 – Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Pfersee – Am vergangenen Dienstag (08.10.2024) kam es zu einer Sachbeschädigung in der Freiburger Straße.

In der Zeit von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr verkratzen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen weißen Opel. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2264 – Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Lechhausen – Im Zeitraum von Dienstag (08.10.2024), 20.30 Uhr bis Mittwoch (09.10.2024), 10.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer ein Auto in der Schillstraße.

Ein Fahrer eines blauen VWs parkte sein Auto auf Höhe einer Grundschule. Als er zu seinem Auto zurückkam, bemerkte er den Schaden an der linken Autoseite. Die bislang unbekannte Person hatte sich offenbar von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Hochzoll – Im Zeitraum von Dienstag (08.10.2024), 17.30 Uhr bis Mittwoch (09.10.2024), 07.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer zwei Autos in der Hochzoller Straße.

Im genannten Zeitraum parkte ein Kia-Fahrer sein Auto am P+R Parkplatz. Als er zu seinem Auto zurückkam, stellte einen Schaden an seinem Auto fest. Der bislang unbekannte Autofahrer stieß offenbar gegen den Kia und schob ihn dabei nach derzeitigen Erkenntnissen auf ein weiteres Auto. Der bislang unbekannte Autofahrer hatte sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Lechhausen – Im Zeitraum von Dienstag (08.10.2024), 20.00 Uhr bis Mittwoch (09.10.2024), 08.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Opel in der Gneisenaustraße. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Lechhausen – Am vergangenen Dienstag (08.10.2024) kam es zu einer Unfallflucht in der Widderstraße.

In der Zeit von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Opel in der Widderstraße. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.