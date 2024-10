FÜRTH. (1048) Seit vergangenem Freitagnachmittag (04.10.2024) wird der 84-jährige Martin S. aus Fürth vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Herr S. verließ gegen 14:00 Uhr seine Wohnanschrift in der Fichtenstraße und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Suchmaßnahmen nach dem Mann, in die unter anderem mehrere Polizeihunde sowie eine Drohne eingebunden wurden, führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Personenbeschreibung:

Herr S. ist etwa 162 cm groß, schlank und hat lichtes, graues Haar.

Die Polizei bittet bei der Suche nach Martin S. um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort des 84-Jährigen nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333, jede andere Polizeidienststelle sowie der Polizeinotruf 110 entgegen.



