1625. Sexualdelikt – Stadtgebiet München

Am Sonntag, 06.10.2024, gegen 00:30 Uhr, stieg eine 32-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Augsburg in ein Taxi an der Donnersberger Brücke ein.

Im Taxi befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits ihr unbekannter Fahrgast, der sich als „Patrick“ vorstellte. Der Fahrgast wurde vom Taxifahrer zur Theresienwiese gefahren. Dort stieg er aus und bezahlte dem Taxifahrer 50 Euro.

Die 32-Jährige ließ sich im Anschluss bis nach Pasing fahren. Dabei äußerte die 32-Jährige, kein Bargeld bei sich zu haben und lediglich mit EC-Karte zahlen zu können.

Während der Fahrt wurde der Taxifahrer gegenüber der 32-Jährigen zudringlich. Er berührte sie mehrmals unsittlich am Oberkörper und küsste sie. Dazu hielt er mehrfach mit seinem Taxi auf dem Weg nach Pasing an. Am Zielort angekommen gelang es der 32-Jährigen aus dem Taxi zu flüchten, woraufhin der Taxifahrer weiterfuhr.

Die 32-Jährige verständigte im Anschluss eine Freundin über diesen Vorfall, welche wiederum den Notruf 110 verständigte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Taxi führte bislang nicht zur Ermittlung des Täters.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, insbesondere der Fahrgast „Patrick“, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1626. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person schwer verletzt – Trudering

Am Mittwoch, 09.10.2024, gegen 07:40 Uhr befuhr eine 50-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, Opel, die Kreillerstraße stadteinwärts. An der Kreuzung zum Schatzbogen wollte sie in diesen nach rechts abbiegen. Zur selben Zeit fuhr eine 42-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Fahrrad, Winora, auf dem Fahrradweg der Kreillerstraße und wollte an der Kreuzung weiter geradeaus fahren.

Um nicht mit dem abbiegenden Fahrzeug der 50-Jährigen zu kollidieren, musste die 42-Jährige stark abbremsen. Dabei stürzte sie und wurde schwer verletzt.

Die 42-Jährige musste mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht werden. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Am Pkw entstand kein Sachschaden. Das Fahrrad wurde stark beschädigt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. Es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen.

1627. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kleintransporter; eine Person schwer, eine Person leicht verletzt – Oberschleißheim

Am Mittwoch, 09.10.2024, gegen 11:40 Uhr, fuhr eine 28-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, Renault, auf der Dachauer Straße (B 471) stadtauswärts. Die 28-Jährige wollte nach links auf die Auffahrt zur BAB 92 abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 49-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Kleintransporter, Daimler, ebenfalls auf der Dachauer Straße (B 471) geradeaus stadteinwärts.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde die 28-Jährige schwer und der 49-Jährige leicht verletzt. Beide wurden mit einem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. Während der Unfallaufnahme kam es zu starken Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wurde durch die örtliche Polizeiinspektion geregelt.

1628. Einbruch in Einfamilienhaus – Bogenhausen

Im Zeitraum vom Dienstag, 08.10.2024, 14:30 Uhr, bis Mittwoch, 09.10.2024, 13:00 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter durchsuchten im Innenraum mehrere Zimmer und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro, sowie Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro.

Der oder die bislang unbekannten Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen wurden vom Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Wahnfriedallee, Cosimastraße, Lohengrinstraße, Ortrudstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1629. Trickbetrug in zwei Fällen – Schwabing und Perlach

In den vergangenen zwei Tagen kam es zu zwei Fällen des Trickbetruges, wobei sich die Täter jeweils als Mitarbeiter eines Onlinebezahldienstes ausgaben.

Fall 1:

Am Dienstag, 08.10.2024, ab 09:30 Uhr, wurde eine 71-Jährige mit Wohnsitz in München von einem bislang unbekannten Täter angerufen.

Dieser gab sich als Mitarbeiter eines bekannten Onlinebezahldienstes aus. Er gab an, dass mit dem Konto der 71-Jährigen eine Kryptowährung gekauft worden sei. Im Laufe des Gesprächs gewann der Täter das Vertrauen der 71-Jährigen und sie gewährte ihm Zugriff auf ihren Computer.

Am nächsten Tag bemerkte sie, dass von ihrem Konto eine Überweisung über mehrere hundert Euro auf ein ihr unbekanntes, ausländisches Konto getätigt wurde.

Anschließend verständigte sie die Polizei.

Fall 2:

Am Mittwoch, 09.10.2024, gegen 11:20 Uhr, wurde ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz in München ebenfalls von einem unbekannten Täter angerufen.

Dieser gab sich ebenso als Mitarbeiter eines bekannten Onlinebezahldienstes aus. Er behauptete, dass das Konto des über 80-Jährigen gehackt worden wäre. Der unbekannte Täter forderte den Mann auf, zwei Programme zu installieren, um Fernzugriff auf den Computer zu erlangen.

Während des Fernzugriffs gab der Geschädigte die Zugangsdaten zu seinem Onlinebanking heraus. Im Anschluss bemerkte der über 80-Jährige, dass eine Überweisung im vierstelligen Bereich an ein ihm unbekanntes ausländisches Konto vorgemerkt wurde. Die Überweisung konnte durch die Bank zurückgezogen werden, sodass dem über 80-Jährigen kein Vermögensschaden entstand.

Anschließend verständigte er die Polizei.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Warnhinweis:

In letzter Zeit ist es vermehrt zu betrügerischen Anrufen durch angebliche Mitarbeiter von Online-Bezahldiensten gekommen. Ziel ist es, dass Sie den Tätern einen Fernzugriff auf Ihren Computer gewähren. Dadurch haben die Betrüger direkten Zugang zu Ihren persönlichen Informationen, Bankdaten und mehr.

Folgen Sie niemals den Anweisungen und lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln - legen Sie einfach auf!

Dieser Hinweis gilt auch für ähnliche Betrugsmaschen. Wenn Sie Anrufe von angeblichen Behördenmitarbeitern erhalten, vergewissern Sie sich durch einen unabhängigen Anruf bei der Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich im Auftrag der Behörde bei Ihnen angerufen hat.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch falsche Mitarbeiter:

Gewähren Sie niemals Zugriff auf ihren Computer!

Installieren oder öffnen Sie auf keinen Fall Apps oder Programme auf Anweisung!

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Onlinebezahldienste werden Sie niemals um Fernzugriff auf ihren Computer oder die Herausgabe von Bankdaten per Telefon bitten.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Notieren Sie sich die Rufnummer des Anrufers

Telefonnummern, die zu Betrugszwecken genutzt werden, sind nicht zurückrufbar

Falls Sie einen solchen Anruf erhalten haben, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle, um den Vorfall zur Anzeige zu bringen.

Betroffene von betrügerischen Anrufen können sich bei Bedarf an Opferberatungsstellen, beispielsweise den „WEISSEN RING“ (bundesweite Rufnummer 116 006) wenden.