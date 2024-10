BERGKIRCHEN, LANDKREIS DACHAU. In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages wurde ein Taxifahrer vor einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende in der Langwieder Straße Opfer eines Raubdelikts. Als der Fahrgastbeförderer seinen männlichen Mitfahrer am vereinbarten Fahrtziel gegen 02.00 Uhr absetzen wollte, entfachte sich ein Streit um die Fahrtkosten. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in Folge derer dem Taxifahrer auch die Geldbörse aus der Hand geschlagen wurde. Mit einer Bargeldbeute in unterer dreistelliger Höhe flüchtete der Beförderte zu Fuß in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen gelang dem Räuber die Flucht.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

Männlich, ca. 180 cm groß, normale Statur. Er trug zur Tatzeit einen hellen Stroh- oder Stoffhut und ein dunkelfarbenes Sakko. Der Flüchtige sprach in gebrochener deutscher Sprache. Seine Hautfarbe wird als sehr dunkel beschrieben.

Sachdienliche Hinweise, die im Zusammenhang mit dem Raubdelikt stehen könnten, nimmt die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141-612-0 entgegen.