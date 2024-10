BAYREUTH. Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet mit einem Zeugenaufruf um Hinweise aus der Bevölkerung. Anfang Juli kam es im Stadtgebiet zur Bedrohung eines 31-Jährigen durch mehrere Männer. Zu dem Vorfall werden noch Zeugen gesucht.

Am Sonntag, 7. Juli 2024 kam es in Bayreuth zu einem heftigen Streit, der mit einer Bedrohungssituation endete. Den Ermittlern Kripo Bayreuth fehlen noch Zeugen zu dem Fall.

An diesem Tag, im Zeitraum von 18 Uhr bis 18.30 Uhr, lief ein 31-jähriger Bayreuther durch die Hoffmann-von-Fallersleben-Straße. Im Bereich des Wendehammers an der Dr.-Würzburger-Straße sprachen ihn mindestens fünf unbekannte Männer an und suchten offensichtlich Streit. Nachdem Sie den 31-Jährigen mehrfach beleidigt hatten, wurde einer der Fremden handgreiflich. Als sich der 31-Jährige zur Wehr setzte, zückte einer der Täter ein Messer. Seine Begleiter taten es ihm gleich und erhoben ebenfalls ihre mitgebrachten Klappmesser. Zusammen hielten sie ihrem Opfer ihre Stichwerkzeuge in drohender Haltung entgegen. Zu einer Körperverletzung kam es nicht. Der 31-Jährige flüchtete daraufhin über die Dr.-Würzburger-Straße in Richtung des Abenteuerspielplatzes.

Die unbekannten Männer können wie folgt beschrieben werden:

Alle zwischen 18 und 25 Jahre alt, sportlich, bekleidet mit Windstopper-Jacken, teilweise mit Cordhosen.

Die beiden Rädelsführer:

Täter 1: 20 bis 25 Jahre alt, über 180 Zentimeter groß, wasserstoffblonde Boxerfrisur, auffällig blaue Augen.

Täter 2: zirka 180 Zentimeter groß, trug bordeaux-rote Turnschuhe der Marke New Balance mit dem markanten „N“-Aufdruck.

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Tel.-Nr. 0921/5060 zu melden.