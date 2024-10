BAMBERG. Nach der Übergabe eines mittleren fünfstelligen Geldbetrages, bemerkte eine Dame leider zu spät, dass sie Telefonbetrügern aufgesessen war. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am Dienstagmittag riefen Betrüger bei einer 73-jährigen Bambergerin an und machten ihr weis, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und ins Gefängnis käme. Im Glauben, dass sie die Strafe verhindern könnte, übergab die Frau gegen 12:30 Uhr einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag an einen Geldabholer. Anschließend hielten die Täter die 73-jährige noch knapp 30 Minuten in der Leitung und konnten so unerkannt mit dem erbeuteten Geld flüchten.

Der Geldabholer kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 1, 68 m

55- 60 Jahre alt

dunkle, nach hinten gekämmte Haare

dunkle Bekleidung

auffällige Zahnlücke zwischen den Vorderzähnen.

Außerdem trug der Mann eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.