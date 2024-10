KITZINGEN / SICKERSHAUSEN. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es auf der Bahnstrecke zwischen Fürth und Würzburg zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde ein Streckenarbeiter tödlich von einem Zug erfasst. Die Kriminalpolizei hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen.



Am Mittwoch, gegen 01:30 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über einen Bahnunfall auf Höhe des Kitzinger Gemeindeteils Sickershausen ein. Zum Unfallzeitpunkt führten dort Streckenarbeiter Bahnarbeiten durch. Dem Sachstand nach fuhr der ICE auf einem neben der Baustelle für den Bahnverkehr freigegebenen Gleis und erfasste dabei einen Streckenarbeiter. Der 52-jährige Arbeiter verstarb noch an der Unfallstelle.



Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch in der Nacht, wie bei Betriebsunfällen üblich, die Ermittlungen übernommen und diese in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft fortgeführt. Zur Klärung des Unfallgeschehens wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch ein Sachverständiger für Bahnunfälle hinzugezogen werden. Die Ermittler gehen aktuell von einem tragischen Unfallgeschehen aus. Ob darüber hinaus ein Verschulden Dritter in Betracht kommen könnte, ist ebenso Gegenstand der Ermittlungen.



Die betroffene Bahnstrecke zwischen Führt und Würzburg war für mehrere Stunden gesperrt. Neben Beamten der Kripo Würzburg waren auch Bundespolizeibeamte, Rettungsdienstkräfte und ein Notfallmanager der Deutschen Bahn im Einsatz.