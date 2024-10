INGOLSTADT. Nach einem Raubüberfall auf eine Hotelangestellte im Sommer des Jahres 2023 in Ingolstadt liefen bei der Kriminalpolizei die Ermittlungen nach zwei flüchtigen Tätern auf Hochtouren. Zwei mit Sturmhauben maskierten Männer überfielen am 27.07.2023 im Rezeptionsbereich eines Hotels Bei der Arena eine dort dienstleistende Angestellte und forderten diese mit körperlicher Gewalt und unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld auf. Die damals 26-jährige Frau wurde von den Tätern massiv körperlich bedrängt und auf den Knien ins Büro geschleift, um den dort befindlichen Tresor zu öffnen. Mit einer Bargeldbeute in vierstelliger Höhe flüchteten die Männer anschließend unerkannt zu Fuß in unbekannte Richtung. Trotz einer sofort eingeleiteten polizeilichen Großfahndung gelang den Tätern zunächst die Flucht.

Heute kann die Kriminalpolizei Ingolstadt hierzu einen Ermittlungserfolg vermelden. Die akribische Tatortarbeit der Spurensicherungsbeamten und ein daraus resultierender Datenabgleich führte schließlich zur Identifizierung der Tatverdächtigen. Am 16.08.2023 gelang es den Ermittlern zunächst, einen der beiden Flüchtigen festzunehmen und ihn auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt dem zuständigen Haftrichter wegen Verdachts des schweren Raubes vorzuführen. Gegen den damals 19-jährigen Afghanen wurde die Untersuchungshaft angeordnet. Er wurde zwischenzeitlich zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Nun gelang es auch den zweiten identifizierten Täter, der sich mittlerweile ins Ausland abgesetzt hatte, in Barcelona festzunehmen. Der 21-jährige pakistanische Staatsangehörige wurde am 26.09.2024 nach Deutschland ausgeliefert und hier auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt in Untersuchungshaft genommen.