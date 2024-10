BERG BEI NEUMARKT I.D.OPF. LKR NEUMARKT I.D.OPF. Mit einem vorgespielten tragischen Unfall haben Betrüger eine Frau am Montag um mehrere tausend Euro gebracht. Erste Ermittlungen erbrachten eine Beschreibung der Abholerin des Geldes. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Telefonbetrüger haben am Montag, den 7.Oktober, abermals erfolgreich ihr Glück versucht. Sie meldeten sich bei einer Frau und gaben am Telefon an, dass die Tochter einen Unfall gehabt hätte und nun ins Gefängnis muss. Da dies nur durch eine Kaution mit mehreren Tausend Euro abzuwenden wäre, brachten die Betrüger die Frau zur Übergabe von Schmuck und mehreren Tausend Euro. Dank aufmerksamer Beobachtungen liegen erste Hinweise zur Abholerin vor. Dazu bittet die nun ermittelnde Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bei der Fahndung um Mithilfe der Bevölkerung.

Die Abholerin des Geldes kann wie folgt beschrieben werden:

Frau mit osteuropäischem Aussehen

20 bis 25 Jahre

korpulente Statur

dunkelblond-rötlich gefärbte schulterlange Haare

hellbraune Hose

dunkelbraune Jacke

große braune Tasche

Wer am 7.Oktober im Ortsteil Stöckelsberg im Bereich Hagenhausener-/Linden-/Brunnenstraße zwischen 17:35 und 17:45 Uhr eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug gesehen hat, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter 0941/506-2888 zu melden.