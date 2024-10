EICHENAU, LKRS. FÜRSTENFELDBRUCK.Ein 85-jähriger Rentner aus Eichenau wurde am vergangenen Freitag Opfer eines Schockanrufes. Es gelang ihm jedoch, die Täter zu täuschen und die Polizei zu verständigen.

Gegen 12:45 Uhr war der Senior von angeblichen Polizeibeamten angerufen und damit konfrontiert worden, dass seine Tochter einen Verkehrsunfall verursacht hätte. Einer Haftstrafe könne sie nur durch die Hinterlegung einer Kaution, bestehend aus Bargeld und Münzen im Wert von rund 60000 Euro, entgehen.

Dem Rentner gelang es, zum Schein auf die Forderungen einzugehen und noch während des Gespräches die Polizei informieren zu lassen. Als es nach einem mehrstündigen Telefonat mit den Betrügern zur vermeintlichen Übergabe der Wertsachen kommen sollte, erfolgte die Festnahme des Abholers.

Der in Baden-Württemberg wohnende Tatverdächtige wurde auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II am Samstag einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl gegen den 21-jährigen Ukrainer erließ. Er wurde daraufhin an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Besonders bemerkenswert ist, dass der Rentner bereits im Jahr 2022 Opfer eines versuchten Betruges wurde und auch hier durch eine parallele Verständigung der Polizei eine Festnahme ermöglichte.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die weiteren Ermittlungen übernommen.