Einbruch in Firma und Vereinsheim - Zeugen gesucht

LAUFACH U. OT HAIN IM SPESSART, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht zum Montag sind zwei Unbekannte in ein Firmengebäude sowie das Vereinsheim des DJK Hain eingestiegen. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugen.

Die beiden Einbrüche in die Firma "Im Gewerbegebiet" und das Vereinsheim im "Seebachtal" ereigneten sich jeweils in der Nacht von Sonntag auf Montag. Während die Täter in Laufach ohne Beute flüchteten, entwendeten sie in Hain einen Laptop. Ein möglicher Tatzusammenhang wird geprüft.

Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise unter 06021/857-2230.

Mitteilung über Schlangenlinienfahrer - 65-Jähriger mit rund zwei Promille unterwegs

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Nachdem der Fahrer eines Lkw durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen ist, stoppte eine Streife der Verkehrspolizei den Mann. Der Grund stellte sich in der Folge schnell heraus.

Gegen 18:30 Uhr ging am Montagabend die Mitteilung eines Zeugen auf der A3 in Richtung Nürnberg ein. Eine Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei konnte den 65-Jährigen mit seinem Lkw an der Anschlussstelle Hösbach stoppen. Bereits zu Beginn der Kontrolle stieß den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von rund zwei Promille. Die Fahrzeugschlüssel des Mannes wurden sichergestellt. Der 65-Jährige wurde nach einer Blutentnahme und der Zahlung einer Sicherheitsleistung entlassen.

Fahrzeuggespann touchiert zwei Wohnhäuser - Zeugen gesucht

OBERNBURG, LKR. MILTENBERG. Ein Pkw-Fahrer verursachte am Montagnachmittag einen Verkehrsunfall in der Altstadt und flüchtete im Anschluss. Die Obernburger Polizei hofft auf Zeugen.

Der unbekannte Unfallverursacher war am Montag, gegen 14:30 Uhr, mit seinem Gespann in der Kaisergasse unterwegs. Auf Grund seiner Fahrzeuglänge passte er nicht durch die engen Gassen und touchierte zwei Wohnhäuser. Im Anschluss flüchtete er.

Unfallzeugen merkten sich bei dem Mercedes ML eine estnische Zulassung. Offenbar liegt hierbei aber ein Ablesefehler vor. Auf dem Anhänger waren zwei Pkw, ein Mercedes sowie ein Ford Focus geladen, die möglicherweise kurz zuvor in Obernburg gekauft worden sind.

Die Obernburger Polizei hofft bei ihren Ermittlungen nun auf Zeugenhinweise:

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Verursacherfahrzeug machen

Wer hat am Montag möglicherweise eines der genannten Fahrzeuge verkauft und kann Angaben zum Käufer machen?

Zeugen werden gebeten, sich unter 06022/629-0 zu melden.



Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montag, zwischen 14:00 Uhr und 18:30 Uhr, wurde in der Bayreuther Straße die Heckscheibe eines geparkten VW Tiguan mutwillig beschädigt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Sonntag, 19:00 Uhr, und Montag, 15:00 Uhr, wurde in der Spessartstraße ein geparkter Mazda im Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag, zwischen 12:05 Uhr und 12:20 Uhr, wurde auf dem DM-Parkplatz in der Emmy-Noeter-Straße ein geparkter Dacia an der Heckklappe beschädigt.

KARLSTEIN A. MAIN, OT GROßWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag, zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr, wurde im Wiesenweg die Scheibe eines geparkten VW Caddy mutwillig beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.