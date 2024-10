BAD REICHENHALL, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Unbekannte brachen zwischen Freitag, 4. Oktober, und Montag, 7. Oktober 2024, in das Landratsamt in Bad Reichenhall ein. Entwendet wurde ein kleiner Tresor mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Ermittlungen in dem Fall und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Montagmorgen (7. Oktober 2024) hatten Beschäftigte Einbruchspuren am Gebäude des Landratsamtes in der Salzburger Straße in Bad Reichenhall festgestellt und die Polizei verständigt. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass ein oder mehrere Täter über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude eingedrungen waren, wo die Fahrerlaubnisbehörde untergebracht ist. Offenbar hatten es der oder die Täter auf Tresore abgesehen, denn sie hatten eine Tür zum Tresorraum aufgebrochen, und sich dort an dem schweren Wertschrank zu schaffen gemacht. Der Tresor hielt aber den Aufbruchsversuchen stand. Führerscheine, Siegel oder Blankodokumente wurden nicht erbeutet. Entwendet wurde jedoch ein kleiner Möbeltresor mit mehreren Hundert Euro Inhalt.

Die ersten Maßnahmen wurden von Beamten der Polizeiinspektion Bad Reichenhall getroffen. Noch vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) für die Kripo die Ermittlungen. Diese werden vom zuständigen Fachkommissariat 2 in Traunstein geführt.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Kriminalpolizei Traunstein unter der Telefonnummer (0861) 98730 oder bei jeder anderen Dienststelle um Zeugenhinweise: