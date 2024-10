ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Nachdem ein zunächst Unbekannter um mehrere geparkte Fahrzeuge herumgeschlichen ist, verständigte ein Zeuge die Polizei. Bei dem 35-Jährigen konnten größere Mengen Drogen und vermeintliches Diebesgut sichergestellt werden. Der Mann wurde festgenommen und sitzt nun in Haft.

Mitteilung am Freitagabend

Die Mitteilung über den 35-Jährigen ging gegen 22:10 Uhr bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Ein Passant konnte den Mann in der Goethestraße beobachten, wie dieser verdächtig um geparkte Fahrzeuge schlich und auch an mehreren Pkw-Türen rüttelte. Eine Streife der Aschaffenburger Polizei konnte den Mann noch vor Ort antreffen und einer Kontrolle unterziehen.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes konnte in dessen Rucksack zunächst unterschiedliche Betäubungsmittel im niedrigen dreistelligen Grammbereich sowie diverse Drogenutensilien aufgefunden werden. Zudem führte der Mann ein Pfefferspray, ein Cutter-Messer sowie eine Handkreissäge der Marke "Makita" mit sich. Der 35-Jährige wurde in der Folge vorläufig festgenommen und alle Gegenstände, ebenso wie sein mitgeführtes Fahrrad, sichergestellt.

Diebesgut kurz zuvor aus Garage entwendet

Im Laufe des Abends meldete sich ein Anwohner aus der Hanauer Straße bei der Aschaffenburger Polizei und teilte mit, dass ihm sein Fahrrad sowie die Handkreissäge aus seiner Garage entwendet worden sind.

Vorführung am Samstag

Der Tatverdächtige verbrachte die Nacht in der Haftzelle der Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erfolgte am Samstag die Vorführung am Amtsgericht. Der Ermittlungsrichter ordnete unter anderem auf Grund des dringenden Tatverdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge die Untersuchungshaft an. Der 35-Jährige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.