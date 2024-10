NIEDERWERRN, LKR. SCHWEINFURT. Am Freitagabend überfielen ein 18-Jähriger und ein 22-Jähriger einen 21-Jährigen und raubten dessen Mobiltelefon. Die Tatverdächtigen konnten zunächst mit der Beute fliehen, wurden allerdings kurze Zeit später festgenommen und befinden sich auf Anordnung des Ermittlungsrichters des Amtsgerichts Schweinfurt in Untersuchungshaft.

Erst Geld gefordert, dann Handy geraubt

Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen die beiden Männer den 21-Jährigen im Bereich der Niederwerrner Straße an und forderten zunächst die Herausgabe von Bargeld. Da der Angesprochene kein Bargeld mit sich führte, schlugen beide Tatverdächtige auf den Geschädigten mit Fäusten ein. Nachdem sie dem Geschädigten das Handy weggenommen hatten, flüchteten die Tatverdächtigen vom Tatort.

Der Angegriffene erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen im Gesicht.

Zwei Festnahmen in Tatortnähe

Unmittelbar nach Eingang der Mitteilung bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken fahndete die Schweinfurter Polizei intensiv nach den mutmaßlichen Tatverdächtigen, welche nach kurzer Zeit im Nahbereich des Tatortes festgenommen werden konnten.

Ermittlungsrichter ordnet Untersuchungshaft an

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurden die zwei Tatverdächtigen am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ wegen des dringenden Tatverdachts des Raubes und der gefährlichen Körperverletzung gegen beide junge Männer Untersuchungshaftbefehle und ordnete im Anschluss die Einlieferung in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten an.