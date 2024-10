NÜRNBERG. (1040) Am heutigen Montag (07.10.2024) fand eine mobile Versammlung „Run for Their Lives“ mit dem Thema „Für die Freilassung der Hamas-Geiseln“ in der Nürnberger Innenstadt statt. Gegen Ende der ansonsten friedlichen Versammlung formierte sich eine Gegendemonstration, bestehend aus ca. 15 pro-palästinensischen Teilnehmern.



Die Versammlung begann um 17:30 Uhr am Hauptmarkt. Von dort aus setzte sich ein Schweigemarsch in Bewegung, der am Ludwigsplatz in eine Mahnwache überging. An dieser nahmen in der Spitze rund 650 Personen teil. Neben einem Film, welcher auf einem LED-Projektor abgespielt wurde, sprachen der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König, sowie Vertreter der Israelitischen Kultusgemeinde zu den Teilnehmern.

Gegen Ende der Versammlung setzten sich zwei Personen, flankiert von palästinensischen Flaggen auf den Boden und taten ihre Meinung kund. Dem Mann und der Frau wurde, gemeinsam mit 13 weiteren pro palästinensischen Demonstranten, durch die Polizeiführung eine eigene Versammlungsfläche zugewiesen.

Zu strafrechtlich relevantem Handeln kam es nicht.

Unter Führung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren neben mittelfränkischen Kräften auch Beamte der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz.



