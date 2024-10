ITZGRUND, LKR. COBURG. Durch einen Fahrradunfall erlitt ein 62-jähriger Mann am Montagnachmittag tödliche Verletzungen.

Gegen 15.45 Uhr war der 62-Jährige mit seinem Fahrrad in der Kloster-Banz-Straße unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zum Zusammenstoß mit einem in Fahrtrichtung geparkten Personenkraftwagen. Ersthelfer alarmierten umgehend den Notarzt für den regungslos am Boden liegenden Fahrradfahrer. Trotz schneller Anfahrt von Notarzt, Rettungsdienst und Polizei konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden derzeit aus. Bis zirka 18.45 Uhr war die Kloster-Banz-Straße für die Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.