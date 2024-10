PARTENSTEIN / LOHR AM MAIN, LKR. MAIN-SPESSART. Ein 22-Jähriger beschäftigte die Polizei Lohr am Main am Samstag gleich zwei Mal. Erst entwendete er Gegenstände aus einem Fahrzeug. Dann beging er einen Ladendiebstahl und trat aggressiv gegenüber den Angestellten auf. Nun befindet sich der Mann in Untersuchungshaft.

Diebstahl aus Pkw in Partenstein

Gegen 07:50 Uhr bemerkte ein Bewohner der Straße "Kellergärten" einen ihm unbekannten Mann, der sich verdächtig auf einem Nachbargrundstück aufhielt. Anschließend stellte der Mann fest, dass sein Pkw widerrechtlich geöffnet und daraus Gegenstände entwendet wurden.

Die Lohrer Polizei fahndete sofort mit einer Personenbeschreibung nach dem Tatverdächtigen und konnte diesen kurze Zeit später im Ortsbereich Partenstein festnehmen. Der 22-Jährige aus dem Landkreis Schweinfurt hatte dabei noch eine zuvor aus dem Auto gestohlene Bankkarte einstecken. Das Diebesgut und ein Klappmesser, das der Mann mitführte, wurden sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Täter zunächst wieder entlassen.

Ladendiebstahl in Lohr am Main

Gegen 11:00 Uhr teilten Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Rexrothstraße der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken einen aggressiven Ladendieb mit. Die schnell vor Ort anwesenden Beamten der Polizei Lohr trafen dabei erneut den 22-Jährigen an, der zuvor in Partenstein auffällig war.

Dem Sachstand nach wurde der Mann von Angestellten des Geschäfts aufgehalten, nachdem er unter anderem Tabak und ein Sandwich einsteckte und den Laden ohne zu bezahlen verlassen wollte. In der Folge wurde der Täter aggressiv gegenüber dem Personal und griff dieses auch körperlich an. Die Mitarbeiter konnten den Aggressor gemeinsam überwältigen und schließlich den hinzugerufenen Polizeibeamten übergeben. Diese erklärten dem 22-Jährigen erneut die Festnahme.

Richter ordnet Untersuchungshaft an

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Dieb noch am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 22-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts des Diebstahls mit Waffen und des räuberischen Diebstahls. Der Mann wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.