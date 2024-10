NEUSTADT AN DER DONAU, LKR. KELHEIM. Ein Betriebsunfall mit zwei beteiligten Personen ereignete sich am Dienstagnachmitttag (01.10.2024) auf einem Feld zwischen Siegenburg und Mühlhausen. Eine 49-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand saß ein 52-jähriger Mann im Fahrerhaus eines Traktors, mit dem er einen Masten im Feld aufstellen wollte. Die 49-jährige Frau befand sich fußläufig auf dem Feld, einige Meter neben dem Masten, der bereits senkrecht aufgerichtet war. Aus bislang unbekannter Ursache kippte der Mast um, begrub die Frau unter sich und verletzte sie am Rücken. Der Mann konnte den Masten entfernen und verständigte umgehend den Notruf. Mit einem Rettungshubschrauber wurde die 49-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Sie befindet sich derzeit weiterhin in stationärer Behandlung.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut unter Einbindung der Berufsgenossenschaft die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

