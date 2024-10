NÜRNBERG. (1036) Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen am Samstagmorgen (05.10.2024) in der Nürnberger Innenstadt einen 42-jährigen Mann fest. Er steht im Verdacht, einen Einbruch in ein Juweliergeschäft versucht zu haben.



Gegen 06:15 Uhr beobachtete ein Zeuge einen Mann, der gerade im Begriff war, die Schaufensterscheibe eines Juweliers in der Ludwigstraße mit brachialer Gewalt einzuschlagen. Nachdem der Zeuge die Polizei verständigt hatte, flüchtete der zunächst Unbekannte in Richtung Innenstadt.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte fahndeten nach dem Mann und nahmen in der nahegelegenen Jakobstraße einen 42-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und führte unter anderem eine Spurensicherung am Tatort durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.



Erstellt durch: Christian Seiler