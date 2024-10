2225 - Rauch im Schnellrestaurant

Innenstadt - Am Freitag (04.10.2024) gegen 19.00 Uhr meldeten Passanten Rauch aus einem Kellerfenster eines Schnellrestaurants in der Fuggerstraße.

Die Berufsfeuerwehr Augsburg und die Polizei stellten schnell fest, dass es in dem Restaurant jedoch nicht brannte, sondern lediglich Rauch von außen ins Gebäude drang. Woher der Rauch kam, konnte nicht geklärt werden.

Es entstand kein Sach- oder Personenschaden.

2226 - Polizei sucht nach Jugendlichen mit Feuerwerkskörpern

Inningen - Am gestrigen Samstag (05.10.2024) zündeten mehrere, bislang unbekannte Jugendliche Feuerwerkskörper in der Ziegeleistraße.

Gegen 19.00 Uhr zündeten die Jugendlichen die Feuerwerkskörper und beschädigten so einen Kaugummiautomaten. Es entstand so ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Die Jugendlichen können wie folgt beschrieben werden:

Alle unter 18 Jahre, dunkel gekleidet, ca. 4-5 Personen

Die Polizei Augsburg Süd ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2710 entgegen.

2227 - Unfallfluchten im Stadtgebiet

Haunstetten - Am Freitag (04.10.2024) in der Zeit zwischen 08.45 Uhr und 19.00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten Opel am Unteren Talweg und fuhr im Anschluss davon.

Es entstand so ein Sachschaden von etwa 250 Euro.

Die Polizei Augsburg Süd ermittelt wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2710 entgegen.

Lechhausen - In der Zeit von Montag (30.09.2024), 09.00 Uhr bis Freitag (04.10.2024), 10.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter in der Ortlerstraße einen geparkten Opel und fuhr im Anschluss davon.

Es entstand so ein Sachschaden von 1.500 Euro.

Die Polizei Augsburg Ost ermittelt wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2310 entgegen.

Innenstadt - Am Freitag (04.10.2024) gegen 17.00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer nach dem Anfahren an der Ampel einen Mazda in der Nagahama-Allee und fuhr im Anschluss davon.

Es entstand so am Mazda ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

Die Polizei Augsburg Süd ermittelt wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2710 entgegen.

Oberhausen - Im Zeitraum von Donnerstag (03.10.2024), 21.00 Uhr bis Freitag (04.10.2024), 11.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten VW in der Kiesowstraße und entfernte sich im Anschluss.

Es entstand so ein Sachschaden von 2.000 Euro.

Die Polizei Augsburg 5 ermittelt wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2510 entgegen.

Oberhausen - Im Zeitraum von Dienstag (01.10.2024), 07.10 Uhr bis Samstag (05.10.2024), 13.15 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter in der Semmelweisstraße einen geparkten Toyota und entfernte sich im Anschluss.

Es entstand so ein Sachschaden von 2.000 Euro.

Die Polizei Augsburg 5 ermittelt wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2510 entgegen.

2228 - Polizei sucht nach Sprayer

Hochzoll - Im Zeitraum von Donnerstag (03.10.2024), 19.00 Uhr bis Freitag (04.10.2024), 07.00 Uhr besprühte ein bisher unbekannter Täter in der Peißenbergstraße die Fahrbahn und Altglascontainer mit Farblack.

Der entstandene Sachschaden wird bisher auf etwa 800 Euro geschätzt.

Die Polizei Augsburg Ost ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2310 entgegen.

2229 - Polizei kontrolliert Autofahrer ohne Versicherung

Lechhausen - Am Freitag (04.10.2024) fuhr ein 49-Jähriger mit seinem Auto ohne gültigen Versicherungsschutz in der Schenkendorfstraße.

Die Polizei kontrollierte den Mann um 11.25 Uhr und stellte fest, dass die Kennzeichen bereits von der Polizei entstempelt waren. Der 49-Jährige war offenbar ohne gültigen Versicherungsschutz gefahren.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

2230 - Polizei stoppt E-Scooterfahrer unter Drogen

Haunstetten – Am gestrigen Samstag (05.10.2024) fuhr ein 40-jähriger E-Scooter-Fahrer unter der Einwirkung von Drogen und ohne Versicherungskennzeichen in der Inninger Straße.

Gegen 16.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 40-jährigen Mann auf seinem E-Scooter. Den Beamten fiel sofort auf, dass der E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Weiter stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem Mann fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz und das Pflichtversicherungsgesetz gegen den 40-jährigen Mann.

2231 - Polizei sucht Sachbeschädiger

Innenstadt - Im Zeitraum von Freitag (04.10.2024), 16.00 Uhr bis Samstag (05.10.2024), 17.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen abgestellten Mercedes im Schwedenweg.

Der Täter trat einen Seitenspiegel ab und verursachte so einen Sachschaden von 500 Euro.

Die Polizei Augsburg Mitte ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2110 entgegen.

2232 - Überlaute Party in der Innenstadt

Innenstadt - Am Sonntagmorgen (06.10.2024) rückte die Polizei mit mehreren Einsatzkräften zu einer Ruhestörung mit vielen Personen in der Jakoberstraße an.

Gegen 02.00 Uhr feierte eine größere Personengruppe lautstark eine Party in der Jakoberstraße. Als die Polizei die Einhaltung der vorgeschriebenen Lautstärke forderte, entwickelte sich ein lautstarker Streit mit mehreren Personen. Die Polizei beruhigte die Situation mit hinzugerufenen Einsatzkräften. Die Einsatzkräfte brachten zwei Personen in den Arrest, zwei weitere Personen erhielten einen Platzverweis.

Eine Person verletzte sich bei der Gewahrsamnahme leicht selbst.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ruhestörung, Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.