ERLANGEN. (1033) Am 26.07.2024 (Freitagnachmittag) kam es im Erlanger Stadtteil Alterlangen zu einem sexuellen Übergriff auf eine Frau. Die Kriminalpolizei Erlangen ermittelt und wendet sich mit einem Fahndungsplakat an die Öffentlichkeit.



Die Geschädigte traf gegen 15:00 Uhr in Erlangen-Büchenbach auf den späteren Täter und war mit ihm einige Zeit zu Fuß unterwegs. Die beiden Personen liefen vom Kosbacher Damm kommend die Straße Am Europakanal entlang und bogen in die Dorfstraße ein. Nach einem Einkauf in dem dortigen Lebensmittelgeschäft überquerten sie den Main-Donau-Kanal am Kapellensteg. In dem angrenzenden Waldgebiet neben der Georg-Krauß-Straße kam es zum sexuellen Übergriff auf die Geschädigte. Im Anschluss flüchtete die Frau und traf kurze Zeit später auf Passanten, welche die Polizei verständigten. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Unbekannten führten nicht zu dessen Festnahme.

Das für Sexualdelikte zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei übernahm in der Folge die weiteren Ermittlungen. In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth haben die Beamten bis heute eine Vielzahl an Spuren ausgewertet, verschiedene Zeugen befragt und kriminaltechnische Untersuchungen veranlasst. Die Ermittlungsmaßnahmen haben bisher jedoch nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt.

Aus diesem Grund wenden sich die Ermittler nun mit einem Fahndungsplakat an die Öffentlichkeit. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken nimmt unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 rund um die Uhr Hinweise entgegen.



Erstellt durch: Christian Seiler