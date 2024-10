Unfallhergang unklar - Polizei sucht nach Zeugen

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Am Mittwochmorgen hat sich ein Verkehrsunfall ereignet. Da der genaue Unfallhergang unklar ist, sucht die Polizei Obernburg am Main nun nach Zeugen

Am Mittwochmorgen, gegen 07:40 Uhr kam es auf der Erlenbacher Straße zu einem Verkehrsunfall. Dem aktuellen Sachstand nach, befand sich ein 27-Jähriger mit seinem VW Taigo auf der Linksabbiegespur um in das dortige Märktezentrum einzubiegen. Da es sich auf der Gegenfahrbahn staute, wurde der 27-Jährige durch einen bislang unbekannten Fahrer mittel Lichthupe durchgelassen. Hinter dem unbekannten Fahrzeug befand sich ein 58-Jähriger mit seinem VW Polo. Der 58-jährige Mann wollte ebenfalls nach rechts in das Märktezentrum abbiegen und fuhr an dem unbekannten Fahrzeug rechts vorbei. Bei dem Abbiegevorgang kam es zwischen dem Taigo und dem Polo zu einer leichten Berührung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines hohen dreistelligen Betrages.

Da der genaue Unfallhergang aktuell noch unklar ist, sucht die Polizei Obernburg am Main nun nach dem unbekannten Fahrer sowie nach weiteren Zeugen. Wer Angaben zu dem Unfall, zu dem bislang unbekannten Fahrzeug oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Tel. 06022/629-0 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag, zwischen 08:35 Uhr und 09:00 Uhr wurde an einem schwarzen Ford Tourneo beide Kennzeichen entwendet. Das Fahrzeug parkte in einer Einbuchtung neben der Bushaltestelle an der Staatsstraße 2308.

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr und Freitag, 06:00 Uhr wurde der Heckstoßfänger eines roten Opel Astra beschädigt. Das Fahrzeug parkte in der Breitenwiesenstraße am rechten Fahrbahnrand.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Zwischen Sonntag, 13:00 Uhr und Donnerstag, 16:00 Uhr wurde das Panoramadach eines in der Behlenstraße geparkten grauen Smart Fortwo zerstört.

ASCHAFFENBURG, OT NILKHEIM. Am Freitag, zwischen 19:30 Uhr und 22:30 Uhr wurden die BMW-Zeichen am Kofferraum von zwei Fahrzeugen entfernt. Die beiden BMW parkten im Pappelweg. Dem aktuellen Sachstand nach, wurden die Zeichen mithilfe eines spitzen Gegentandes entfernt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag, zwischen 18:15 Uhr und 21:15 Uhr wurde ein grauer Skoda an der hinteren linken Fahrzeugtüre vermutlich durch einen spitzen Gegenstand zerkratzt. Das Fahrzeug parkte in der Lindengasse auf einem öffentlichen Parkplatz.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Am Samstag, gegen 13:15 Uhr, wollten ein weißer BMW sowie ein blauer Kleinwagen auf dem Parkplatz einer Drogeriekette in der Bahnhofstraße gleichzeitig ausparken. Die BMW-Fahrerin bemerkte dies und wartete. Zuhause stellte die BMW-Fahrerin einen Schaden am Heck ihres Fahrzeuges sowie blaue Lackkratzer fest. Der blaue Kleinwagen wurde von einer circa 60 Jahre alten Frau mit dunklen Haaren gefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag, gegen 11:25 Uhr wurde ein Triopan, welches zur Absicherung einer Unfallstelle verwendet wurde, beschädigt. Das Triopan wurde auf dem Seitenstreifen der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt aufgestellt.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.