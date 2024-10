EISENBERG/Ostallgäu. Am Nachmittag des 05.10.2024 gegen 16.40 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle Allgäu (ILS) die Feuerwehren Hopferau, Eisenberg, Pfronten-Weißbach, Seeg, Enzenstetten, Füssen-Weißensee, die Werkfeuerwehr Deckel-Maho Pfronten und die Kreisbrandinspektion Ostallgäu und den Leiter des THW über einen Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Lieben, einem Weiler nahe Eisenberg. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befand sich die Scheune des Anwesens in Vollbrand und griff bereits teilweise auf das angebaute Wohnhaus und die Stallung über. Durch das schnelle Eingreifen der insgesamt 120 Einsatzkräfte der Feuerwehren konnte das Wohnhaus jedoch vor den Flammen geschützt und ca. 70 Milchkühe gerettet werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Vorsorglich befanden sich 9 Mitarbeiter des Rettungsdienstes ebenfalls am Brandort. Insgesamt entstand bei dem Brand ein Sachschaden von ca. 1,5 Millionen Euro. Die ersten polizeilichen Ermittlungen wurden durch die Polizeiinspektion Füssen und dem Kriminaldauerdienst Memmingen (KDD) geführt. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Kempten.

(KPI Memmingen)