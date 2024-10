LINDAU(BODENSEE). In der Zeit vom 01.10.2024 bis 04.10.2024 verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus im Heuriedweg in Lindau. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume. Beim Entwendungsschaden dürfte es sich um einen mittleren, fünfstelligen Betrag handeln. Der Sachschaden wird aktuell auf ca. 1000 Euro geschätzt. Anschließend flüchtete die Täterschaft unerkannt. Durch die Bewohner wurde der Einbruch erst am Mittag des 04.10.2024 bemerkt, woraufhin diese die Polizei informierten. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Lindau und dem Kriminaldauerdienst Memmingen (KDD) geführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Umfeld des Heuriedweges in Lindau geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Lindauer Polizei unter Tel. 08382/910-0, zu melden. (KPI Memmingen – KDD)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).