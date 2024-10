Seit fünf Jahren stand der heute 47-jährige Robert Graf an der Spitze der Kriminalpolizei in Neu-Ulm. Der dreifache Familienvater stammt aus dem Unterallgäu und ist im Landkreis Neu-Ulm beheimatet.

Graf begann im September 1996 seine Ausbildung zum Polizeimeister bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Nach seiner Ausbildung in Dachau und einer weiteren halbjährigen Verwendung bei der Bereitschaftspolizei verrichtete er mehrere Jahre seinen Dienst bei der Polizeiinspektion Kempten. Anschließend sammelte Robert Graf erste Erfahrungen bei der Kriminalpolizei, vor allem in Neu-Ulm und Memmingen, bevor er im September 2008 sein zweijähriges Studium zum Aufstieg in die dritte Qualifikationsebene antrat und mit sehr gutem Erfolg als einer der Jahrgangsbesten abschloss.

Robert Graf war im Anschluss bei der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen tätig und in unterschiedlichen Funktionen im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten. Er durchlief ein Förderverfahren mit verschiedenen Funktionen und qualifizierte sich mit einem großen Erfahrungsschatz für den Aufstieg in die vierte Qualifikationsebene. Das Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei absolvierte er erfolgreich in den Jahren 2016 bis 2018.

Als Kriminalrat war Robert Graf nach seinem Studium ein weiteres Jahr im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung im Polizeipräsidium tätig und übernahm dann im Oktober 2019 die Dienststellenleitung der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm. Zum 01. Oktober 2024 wechselte der 47-Jährige nun in seine neue Funktion als Dezernatsleiter Personenschutz beim Bayerischen Landeskriminalamt in München.

