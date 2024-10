ILLERTISSEN. Ein Mann wurde im Internet Opfer eines Liebesbetrugs. Die vermeintliche Geliebte wollte zu ihm nach Deutschland ziehen und benötigte Geld für den Versand relevanter Unterlagen. Der gutgläubige Mann überwies einen vierstelligen Dollar-Betrag an die Betrüger.

Wie sieht der konkrete Fall aus?

Der 33-jährige Mann lernte auf einer Plattform eine vermeintliche Frau aus dem Jemen kennen. Diese gab schließlich vor, zu ihm nach Deutschland ziehen zu wollen. Hierfür würde sie aber Geld benötigen, unter anderem für die Übersendung von wichtigen Unterlagen. Zunächst wurde eine fünfstellige Geldsumme in US-Dollar gefordert, welche im Laufe der Konversationen auf etwa ein Fünftel der vorher geforderten Summe reduziert wurden. Der Mann überwies den erbetenen mittleren vierstelligen Dollar-Betrag an eine vermeintliche Spedition in Großbritannien auf ein deutsches Konto. Als nach der Überweisung noch weitere Geldforderungen eingingen, wurde der 33-Jährige stutzig und erkannte den Betrug. Er blockierte den Kontakt der Betrügerin. Anschließend entschied er sich zur Anzeigenerstattung. Die Polizeiinspektion Illertissen hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Sind die Betrüger mit dieser Masche erfolgreich?

Aus dem Landkreis Neu-Ulm wurde im Jahr 2023 knapp zwanzigmal Anzeige wegen Love-Scamming erstattet. Fast alle der angezeigten Fälle verliefen erfolgreich für die Betrüger. Diese machten etwa 25.000 Euro Beute. Im Jahr 2024 sind bislang nur etwa halb so viele Anzeigen aus dem Landkreis Neu-Ulm ergangen, bei denen etwa ein halbes Dutzend der Fälle mit Beuteschaden endeten. Jedoch liegt die Höhe des Vermögensschadens bereits jetzt bei insgesamt über 50.000 Euro.

Wie können Sie sich schützen?

Seien Sie bei neuen Online-Kontakten vorsichtig und überprüfen Sie das Profil des Schreibenden.

Suchen Sie nach dem Namen des Kontakts gemeinsam mit dem Begriff „Scam“ über bekannte Suchmaschinen. So können Sie einen möglicherweise bereits bekannten Betrüger entlarven.

Geben Sie der unbekannten Person möglichst wenig von sich preis und schützen Sie Ihre privaten Daten.

Senden Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Scheuen Sie nicht davor zurück, sich Hilfe bei der Polizei zu holen und gegebenenfalls Anzeige zu erstatten.

Bitte sprechen Sie mit Bekannten, Verwandten und Nachbarn über diese Betrugsmasche!

