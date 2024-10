Garmisch-Partenkirchen. Die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen hat seit dem 1. Oktober 2024 einen neuen Leiter. Polizeirat Thomas Stumpf leitet von nun an die Geschicke der Dienststelle. Der ehemalige Leiter, Polizeioberrat Christian Langenmair, wechselte zur Grenzpolizeiinspektion Raubling.

Polizeirat Thomas Stumpf wurde zum 1. Oktober dieses Jahres als neuer Leiter der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen bestellt. Der 42-jährige, verheiratete und zweifache Familienvater wohnt im Landkreis Miesbach und freut sich sehr auf die Führung der Werdenfelser Dienststelle. Es ist ihm eine Herzensangelegenheit, da er sich in seiner Freizeit sehr mit den Bergen verbunden zeigt und zudem ausgebildeter Polizeibergführer ist. Beste Voraussetzungen also für seine neue Tätigkeit.

Er begann seine polizeiliche Laufbahn im Jahr 2003, als er seine Ausbildung bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei begann. Nach erfolgreicher Anstellungsprüfung im damals mittleren Dienst schloss sich die Verwendung als Schichtbeamter im Wach- und Streifendienst bei der Polizeiinspektion Bad Wiessee an, bevor er im Jahr 2014 auf Grund seiner sehr guten Leistungen für das Studium zum Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene (gehobener Dienst) zugelassen wurde.

Auch dieses schloss er zwei Jahre später mit einem sehr guten Ergebnis ab und qualifizierte sich dadurch für die Teilnahme am Auswahlverfahren für künftige Ämter in der 4. Qualifikationsebene (höherer Dienst). Dies durchlief er mit sehr guten Ergebnissen und konnte so sein Studium für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster beginnen, welches er am 30. September 2024 erfolgreich abschloss und einen Tag später zum Polizeirat ernannt wurde.

Bei seinen Aufgaben wird Thomas Stumpf von Polizeihauptkommissarin Sophia Froschmayer unterstützt, die im Rahmen des Auswahlverfahrens für künftige Ämter in der 4. Qualifikationsebene derzeit ihre sechsmonatige Führungsbewährung als stellvertretende Leiterin der Garmisch-Partenkirchner Polizeiinspektion absolviert sowie von Ersten Polizeihauptkommissar Manfred Maier, der auf der Inspektion ebenfalls noch Führungsaufgaben wahrnimmt.

Der vorherige Leiter der Werdenfelser Polizeiinspektion, Polizeioberrat Christian Langenmair, wechselte bereits im Juli dieses Jahres nach Raubling zur dortigen Grenzpolizeiinspektion wo er zum 1. September offiziell als Leiter der Dienststelle bestellt wurde. Er hatte die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen von 2019 bis Juli 2024 sehr erfolgreich geführt.

Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd wünscht allen Beteiligten viel Glück bei deren neuen Tätigkeiten.