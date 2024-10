RIMPAR, LKR. WÜRZBURG. Am Freitagmorgen ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar gekommen. Eine 38-jährige Frau wurde hierbei schwer verletzt. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.

Am Freitag, gegen 06:30 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Riemenschneiderstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 39-jährigen Mann und seiner 38-jährigen Frau. Hierbei wurde die Frau schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die genauen Hintergründe der Tat sowie der Tatablauf, sind aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Mit der Betreuung der sechs Kinder des Ehepaares wurde das Jugendamt beauftragt.

Der Mann konnte durch Polizeibeamte festgenommen werden und befindet sich aktuell bei der Kriminalpolizei Würzburg. Diese haben in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Der 39-Jährige soll im Laufe des Wochenendes einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt werden.