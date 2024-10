Versuchter Einbruch in Fleischereibetrieb - Hoher Sachschaden - Zeugen gesucht

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in eine Fleischerei eingestiegen. Sie flüchteten ohne Tatbeute und hinterließen rund 10.000 Euro Sachschaden. Die Kripo hofft auf Zeugen.

Der Einbruch in die Metzgerei im Dammerer Weg ereignete sich am Donnerstag zwischen 00:10 Uhr und 02:10 Uhr. Die unbekannten Täter gelangten ins Gebäude und hebelten dort mehrere Türen auf. Sie flüchteten jedoch ohne Tatbeute und hinterließen einen hohen Sachschaden.

Die Kripo Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise unter 06021/857-1733.

Gestohlener Pkw kontrolliert - Fahrerin unter Drogeneinfluss - Im Fahrzeug Diebesgut aufgefunden

BESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Mit der Kontrolle eines Opel Meriva am späten Donnerstagabend hatte eine Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei den richtigen Riecher. Neben aufgefundenem Diebesgut im Pkw waren sowohl das Fahrzeug selbst als auch die Frau zur Fahndung ausgeschrieben. Zudem stand die 38-Jährige unter Drogeneinfluss.

Der Pkw geriet am Donnerstag, gegen 21:00 Uhr, auf der A3 in Richtung Nürnberg ins Visier der Streife. Die Beamten stoppten das Fahrzeug am Parkplatz Röthenwald und unterzogen den Opel einer Kontrolle. Bei der 38-jährigen Fahrerin konnten bereits zu Beginn drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Diese räumte den Konsum von Betäubungsmitteln ein, was für sie eine Blutentnahme und die Sicherstellung ihres Führerscheins zur Folge hatte.

Im Zuge der Kontrolle konnte zudem festgestellt werden, dass der Opel Meriva seit Mittwoch als gestohlen gemeldet war. Das Fahrzeug wurde folglich noch vor Ort sichergestellt.

Zudem bestanden für die 38-Jährige vier offenen Fahndung verschiedener Staatsanwaltschaften. Diese wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durch die Beamten über den aktuellen Wohnsitz der Frau informiert. Zusätzlich konnte im Pkw mutmaßliches Diebesgut aufgefunden werden. Dieses wurde ebenfalls sichergestellt.

Die 38-Jährige wird sich nun wegen gleich mehreren Delikten verantworten müssen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Mehrere Diebstähle aus Pkw - Zeugen gesucht

HÖSBACH U. WINZENHOHL, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in den Ortsgebieten von Hösbach und Winzenhohl zu mehreren, größtenteils versuchten, Diebstählen aus Pkw. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugen.

Dem Sachstand nach versuchten die unbekannten Täter an insgesamt fünf Pkw die Türen zu öffnen, in zwei Fällen entwendeten sie einen geringen Bargeldbetrag und einen Reisekoffer. Die Fahrzeuge waren in der Schlegelstraße, in der Hauffstraße, in der Kardinal-Döpfner-Straße und am Bahnhof in Hösbach in der Marienstraße in Winzenhohl abgestellt. Die Aschaffenburger Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Donnerstag, gegen 17:40 Uhr, touchierte ein Unbekannter einen geparkten Pkw vor der Apotheke im Elisenpalais. Das Fahrzeug wurde im Bereich des Hecks beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.