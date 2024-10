HOF. In der Nacht zum Donnerstag schlugen Unbekannte in der Hofer Innenstadt auf einen jungen Mann ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen für die Attacke.

Gegen 1 Uhr nachts fuhr ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Wunsiedel mit dem Auto durch die Marienstraße in Hof und traf dort auf eine ihm flüchtig bekannte junge Dame. Nach einem kurzen Gespräch der beiden näherten sich drei Unbekannte aus der Luitpoldstraße. Die Männer begannen unvermittelt und offenbar ohne Anlass auf den 20-Jährigen einzuschlagen, selbst als dieser schon am Boden lag. Danach rannten die Täter in Richtung Q-Bogen davon. Der 20-Jährige konnte im Bereich Kreuzsteinstraße ein Auto anhalten, dessen Fahrer die Polizei rief. Mit einer gebrochenen Nase musste der Geschlagene im Krankenhaus behandelt werden. Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor, die Hintergründe des Angriffs sind unklar.

Die Kriminalpolizei Hof hat den Fall übernommen und bittet Zeugen, sich bei den Ermittlern unter der Tel.-Nr. 09281/7040 zu melden.