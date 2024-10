WÜRZBURG / INNENSTADT. Ein 43-jähriger Mann hat am Dienstagnachmittag einen Polizeieinsatz verursacht, als er mit einer Pistole auf eine Frau gezielt hat. Wie sich später herausstellte, handelte es sich dabei um ein Spielzeug, das einer echten Waffe täuschend ähnlich sieht. Die Polizei Würzburg war schnell vor Ort und hat den Mann festgenommen. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Mitteilung über bedrohliche Situation am Barbarossaplatz

Eine 52 Jahre alte Frau hielt sich gegen 14:30 Uhr am Barbarossaplatz auf. Dem Sachstand nach hatte ein ihr unbekannter Mann, der auf einer Bank saß, zunächst eine echt wirkende Waffe aus seinem Rucksack geholt und in der Folge mit dieser in Richtung der 52-Jährigen gezielt. Die Passantin verständigte daraufhin die Polizei, die sofort mit einer Vielzahl an Streifenfahrzeugen vor Ort war und den 43-jährigen, stark alkoholisierten Mann, festnehmen konnte. Die Tat konnte aufgrund der vorhandenen Videoüberwachung dokumentiert werden.

Richter ordnet Untersuchungshaft an

Der 43-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, wurde vorläufig festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg am Mittwochvormittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 43-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts der Bedrohung. Für den Mann ging es im Anschluss direkt in eine Justizvollzugsanstalt.