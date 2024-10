Wiesnbericht

1562. Festnahme eines Taschendiebes

Am Dienstag, 01.10.2024, gegen 21:30 Uhr, konnten Taschendiebfahnder in einem Festzelt einen 35-Jährigen mit Wohnsitz in München beobachten, wie er durch das Festzelt ging und nach zum Entwenden geeigneten Gegenständen Ausschau hielt.

Im weiteren Verlauf tanzte er mit einer Wiesnbesucherin und griff ihr dabei in die Hosentasche, um das Mobiltelefon herauszuziehen. Die Frau bemerkte dies und der 35-Jährige entfernte sich von ihr.

Nachdem er das Festzelt verlassen hatte, wurde er festgenommen und zur Wiesnwache verbracht. Nach Anzeigenerstattung und Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 55 (Diebstahlsdelikte) geführt.

1563. Gefährliche Körperverletzung durch Maßkrugwurf

Am Dienstag, 01.10.2024, gegen 19:00 Uhr, befanden sich ein 35-jähriger Brasilianer und ein 29-jähriger Italiener, beide mit Wohnsitz in London, in einem Festzelt auf dem Oktoberfest und setzten sich hier unberechtigt an den reservierten Tisch einer anderen Gruppe.

Nachdem die beiden auch nach Aufforderung den Tisch nicht verließen, wurde der Sicherheitsdienst des Festzeltes hinzugerufen, welcher die beiden aus dem Festzelt verwies.

Beim Hinausgehen nahm der 35-Jährige einen leeren Maßkrug von der Verkaufstheke und warf diesen in die Besuchermenge. Hierbei traf er einen 27-Jährigen und einen 29-Jährigen, beide mit Wohnsitz in München, am Kopf. Beide mussten im weiteren Verlauf zur ärztlichen Behandlung zum Sanitätsdienst auf dem Festgelände gebracht werden.

Der 35-Jährige wurde durch die hinzugerufenen Polizeibeamten festgenommen und zur Wiesnwache verbracht. Der 35-Jährige wurde wegen der gefährlichen Körperverletzung angezeigt und anschließend in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München verbracht. Dort wird er dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) geführt.

1564. Sexuelle Belästigung

Am Dienstag, 01.102024. gegen 20:25 Uhr, befand sich eine 32-Jährige mit Wohnsitz in Baden-Württemberg in einem Festzelt auf dem Oktoberfest.

Während des Tanzens griff ihr ein 53-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck an das Gesäß. Der verständigte Sicherheitsdienst verwies den 53-Jährigen aus dem Zelt und übergab ihn den eingesetzten Polizeibeamten.

Diese verbachten den 53-Jährigen auf die Wiesnwache. Dort wurde er nach Anzeigenerstattung wegen sexueller Belästigung und Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

1565. Staatsschutzrelevantes Delikt

Am Dienstag, 01.10.2024, gegen 23:00 Uhr, sprach ein 34-Jähriger Slowene Polizeibeamte vor dem Haupteingang eines Festzelts an und zeigte dabei den sogenannten „Hitlergruß/Führergruß“. Zudem rief er eine entsprechende strafbare Parole in Zusammenhang mit der Geste.

Der 34-Jährige wurde von den Polizeibeamten festgenommen und zur Wiesnwache verbracht. Dort wurde er angezeigt und nach Zahlung einer Sicherheitsleistung, sowie Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.