WOLFRATSHAUSEN, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am frühen Mittwochmorgen, 2. Oktober 2024, soll ein 20-Jähriger von drei unbekannten Männern in Wolfratshausen mit einem Messer bedroht worden sein. Die bislang unbekannten Täter hätten dabei auch Bargeld und Medikamente von ihrem Opfer erbeutet. Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm die Ermittlungen in dieser Sache und bittet um Hinweise.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (2. Oktober 2024), gegen 1.30 Uhr, teilte ein 20-jähriger Mann über den Notruf des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd mit, dass er in der Pfaffenrieder Straße in Wolfratshausen von drei unbekannten männlichen Personen beraubt wurde. Bei Aufnahme durch die Polizei gab das Opfer an, dass ihn die unbekannten Täter unter Anwendung körperlicher Gewalt angegriffen sowie durch Vorhalt eines Messers bedroht hätten. Im Zuge der Tat hätten die drei Unbekannten eine Geldbörse sowie Medikamente erbeutet. Anschließend seien die Täter unerkannt in ein nahegelegenes Waldstück geflüchtet. Der 20-Jährige blieb durch die Tat unverletzt.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Wolfratshausen wurden mit Unterstützung umliegender Dienststellen erste umfassende Fahndungsmaßnahmen durchgeführt. Im Zuge dieser polizeilichen Maßnahmen konnte jedoch kein Tatverdächtiger ermittelt bzw. festgenommen werden.

Noch in der Nacht übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim die Ermittlungen in dieser Sache. Die weiteren Untersuchungen werden mittlerweile, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, vom zuständigen Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim wegen des Verdachts eines schweren Raubdeliktes fortgeführt.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet das Fachkommissariat für Raubdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0881/6400: