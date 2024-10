LANDSHUT. Am Montagabend (30.09.2024) wurden Einsatzkräfte zu einem Brand in der Landshuter Innenstadt gerufen. Alle Bewohner des Hauses konnten nach derzeitigem Stand unverletzt evakuiert werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zu dem Brandfall übernommen. Im Zuge derer wurde ein Mann in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Am Montag gegen 20.06 Uhr wurde der Polizei über die Integrierte Leitstelle einen Brand in der Herrngasse in Landshut mitgeteilt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war die Feuerwehr bereits mit Löscharbeiten beschäftigt. In dem Gebäude mit einem Restaurant im Erdgeschoss und mehreren Wohnungen befanden sich mehrere Personen, die alle rechtzeitig und unverletzt von den Einsatzkräften der Feuerwehr und der Polizei evakuiert werden konnten. Ersten Erkenntnissen nach entstand der Brand wohl im dritten Obergeschoss.

Während die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Löscharbeiten beschäftigt waren, erschien ein 35-jähriger Mann am Eingang des Gebäudes und versuchte an den Einsatzkräften vorbei in das verrauchte und verrußte Gebäude zu gelangen. Als die Polizeibeamten ihm einen Platzverweis für das Gebäude aussprachen, ließ er weiterhin nicht ab. Die Beamten mussten ihn festhalten, woraufhin sich der 35-Jährige vehement wehrte und auf die Polizisten einschlug. Der Mann wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen, wobei er die Beamten mehrfach beleidigte.

Im Verlauf der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 35-Jährige ein Bewohner des Hauses ist. Er zeigte unter anderem drogentypische Auffälligkeiten und stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol. Inwieweit der Mann tatverdächtig in Bezug auf den Brand ist, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen, die von der Kriminalpolizeiinspektion Landshut zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut übernommen wurden. Der 35-Jährige wurde am Dienstag (01.10.2024) nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen. Aufgrund der psychischen Ausnahmesituation, in der sich der 35-Jährige befand, wurde er in eine Fachklinik eingewiesen.

Veröffentlicht: 01.10.2024, 14.15 Uhr