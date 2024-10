Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen - Fünf Leichtverletzte

JOHANNESBERG, OT BREUNSBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagabend ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Familienmitgliedern gekommen. Dabei wurden fünf Männer leicht verletzt. Die Aschaffenburger Polizei ermittelt wegen unterschiedlicher Delikte gegen vier Täter.

Gegen 22:00 Uhr gingen mehrere Mitteilungen bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein, wonach es in der Frankenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Beteiligten einer größeren Personengruppe gekommen sei. Die Aschaffenburger Polizei war schnell mit zahlreichen Streifen vor Ort und konnte die aufgebrachte Gruppe beruhigen.

Dem bisherigen Sachstand nach kam es zunächst innerhalb einer Familie zu Streitigkeiten. In der Folge suchten vier männliche Familienmitglieder im Alter von 26 bis 31 die Wohnung einer Angehörigen auf, in der sich zu diesem Zeitpunkt auch ein 23-jähriger Angehöriger aufhielt. Die vier Männer schlugen erst auf die Haustür, anschließend auf den 23-Jährigen ein. Weitere Familienmitglieder gingen dazwischen und brachten die Angreifer schließlich dazu, das Haus wieder zu verlassen.

Der 23-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung benötigte er nicht. Die vier Täter beschädigten die Glastür des Hauses und zogen sich dabei alle Schnittverletzungen zu. Nach einer medizinischen Behandlung in einem Krankenhaus konnten die Männer noch am Montag wieder entlassen werden.

Die Polizei Aschaffenburg ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung gegen die vier Männer.

Automat aufgebrochen - Polizei ermittelt

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Unbekannter hat am späten Sonntagabend einen Automaten aufgebrochen und daraus Bargeld entwendet. Die Aschaffenburger Polizei ermittelt und hofft nun auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach wurde der Warenautomat am "Kreuzäcker-Ring" zwischen 23:00 Uhr und 23:45 Uhr gewaltsam mit einem Werkzeug geöffnet. Der Automat wurde dabei massiv beschädigt. Der Täter konnte Bargeld in noch unbekannter Höhe entwenden.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur relevanten Zeit in dem Bereich festgestellt hat, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag, zwischen 17:10 Uhr und 17:20 Uhr, wurde ein schwarzer Volvo, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Johann-Dahlem-Straße parkte, am Heckbereich angefahren. Der Verursacher machte nicht auf sich aufmerksam und fuhr davon.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag, gegen 13:00 Uhr, kam es zwischen Fronhofen und Mömbris zu einer Spiegelberührung zweier Pkw. Auf Höhe der dortigen Grundschule stießen zwei Fahrzeuge mit ihren linken Außenspiegeln in einer Engstelle zusammen. Die Fahrerin eines weißen Pkw entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLINGENBERG AM MAIN, OT TRENNFURT, LKR. MILTENBERG. Am Montag, gegen 20:30 Uhr, wurde ein schwarzer 3er BMW, welcher im Furtwänglerweg parkte, an der linken Fahrzeugseite beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Montag, zwischen 06:30 Uhr und 07:30 Uhr, wurden drei Straßenpoller in der Straße "Streckfuß" umgefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.