NÜRNBERG. (1022) In den frühen Dienstagmorgenstunden (01.10.2024) versuchte ein Unbekannter einen Mann in der Nürnberger Innenstadt zu berauben. Die Kriminalpolizei sucht Tatzeugen.



Der 37-jährige Mann befand sich gegen 03:00 Uhr in der Nürnberger Königstraße. Dort unterhielt er sich mit einem unbekannten Mann, welcher plötzlich ein Masser zog und die Herausgabe vn Bargeld forderte.

Der 37-Jährige weigerte sich der Forderung nachzukommen, woraufhin es zu einem Gerangel kam, in dessen Verlauf der Unbekannte dem 37-Jährigen in das Gesicht schlug. Als ein bislang unbekannter Passant dem 37-Jährigen zu Hilfe kam, flüchtete der Unbekannte in Richtung Lorenzkirche.

Der 37-jährige Mann erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den unbekannten Passanten sowie weitere Tatzeugen, sich mit der Polizei uner der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold