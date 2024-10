HERSBRUCK. (1021) Wie mit Meldung 1017 berichtet, wurde eine 49-jährige Frau aus Pommelsbrunn (Lkrs. Nürnberger Land) mutmaßlich Opfer eines Tötungsdelikts. Die Kriminalpolizei wendet sich nun mit einem Bild des Fahrzeugs des Tatverdächtigen an die Öffentlichkeit und bittet dringend um Zeugenhinweise.



Seit Samstag (28.09.2024) wird eine 49-jährige Frau aus Pommelsbrunn (Lkrs. Nürnberger Land) vermisst. Erste gemeinsame Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft geben Grund zur Annahme, dass die Frau einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen sein könnte.

Am Samstagnachmittag meldeten die erwachsenen Kinder der Frau diese als vermisst. Die 49-Jährige wurde zuletzt am frühen Freitagmorgen lebend gesehen, danach verliert sich ihre Spur.

Im Rahmen der Ermittlungen geriet der 51-jährige getrenntlebende Ehemann der Frau in den Fokus der Beamten. Seine Festnahme erfolgte am 30.09.2024, er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizei wendet sich nun mit einem Bild des Pkw des Tatverdächtigen an die Öffentlichkeit.

Beschreibung des Fahrzeugs:

Pkw, VW Tiguan, schwarz, amtl. Kennzeichen: LAU-SW 358.

Die Ermittler wenden sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer hat den Pkw im Zeitraum von 26.09.2024 (Donnerstag), ab 20:00 Uhr bis 29.09.2024 (Sonntag), 18:00 Uhr gesehen? In Frage kommt hier der Bereich um Pommelsbrunn aber auch der gesamte Landkreis Nürnberger Land.

Besonders interessant sind für die Ermittler derzeit die Bereiche um umliegende Gewässer (Fischweiher, Happurger Stausee, Happurger Baggersee, Flüsse im Bereich Pommelsbrunn und Umgebung etc.).

Wem ist hier das Fahrzeug aufgefallen? Wurden möglicherweise Aktionen einer Person in Ufernähe wahrgenommen?

Personen, die Hinweise zu dem Pkw geben können bzw. auffälligen Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, dies dringend unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mitzuteilen.

Die gemeinsamen Ermittlungen der Kriminalpolizei Schwabach und der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth laufen derzeit intensiv und unter Einsatz eines hohen Personalansatzes. Heute (01.10.2024) wird die Luft mittels eines Polizeihubschraubers abgesucht. Weitere Absuchen mit Tauchern etc. sind für die nächsten Tage angesetzt.

Auskünfte im Verfahren erteilt die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, Frau Klotzbücher, unter der Telefonnummer 0911 321-2780 oder über pressesprecher@sta-nfue.bayern.de.



