Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

ITZGRUND, LKR. COBURG. Am Sonntag, den 29. September 2024, gegen 01.15 Uhr, kam es im Rahmen einer Veranstaltung in Schottenstein zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Dabei soll ein 21-Jähriger einen 17-Jährigen mit einem Maßkrug am Kopf verletzt haben. Ein Richter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen.

Die Auseinandersetzung ereignete sich auf einem Parkplatz in der Nähe des Veranstaltungsortes. Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei Coburg steht der 21-Jährige im Verdacht, dem 17-Jährigen mehrmals mit einem Maßkrug gegen den Kopf geschlagen zu haben. Der Jugendliche trug ein Schädel-Hirn-Trauma und eine Kopfplatzwunde davon. Er kam nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus. Beamte der Zentralen Einsatzdienste Coburg nahmen den Verdächtigen kurz nach der Tat im Rahmen der Fahndung vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den 21-Jährigen wegen des dringenden Verdachtes des versuchten Totschlages. Der Tatverdächtige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt ein. Die Staatsanwaltschaft Coburg und die Kriminalpolizei Coburg führen die weiteren Ermittlungen.