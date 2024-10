UNTERFRANKEN. Der unterfränkische Polizeivizepräsident Holger Baumbach hat am Montag zusammen mit Staatssekretär Sandro Kirchner in den Räumen der Bereitschaftspolizei in Würzburg 67 neue Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte beim Polizeipräsidium Unterfranken willkommen geheißen. Zusammen mit diesen wurden auch insgesamt 30 Tarifbeschäftige und Verwaltungsbeamte begrüßt, die in den letzten Monaten neu zur Polizei in Unterfranken gekommen sind.



Bei der zentralen Begrüßungsveranstaltung waren Herrn Staatssekretär Sandro Kirchner und Polizeivizepräsident Holger Baumbach, auch der Personalchef der unterfränkischen Polizei, Leitender Regierungsdirektor Thomas Reil, der Personalratsvorsitzende Thorsten Grimm sowie für den Bereich der Arbeitnehmerinnen und -nehmer dessen Stellvertreterin Sandra Link dabei.



„Wir als Polizeipräsidium Unterfranken stehen mit einer Aufklärungsquote von 70 Prozent für eine herausragende Sicherheitslage. Sie gestalten das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung, dass für uns von zentraler Bedeutung ist, ab sofort mit. Passen Sie stets auf sich auf.“ (Holger Baumbach, Polizeivizepräsident)



Neuzugänge leisten Dienst in ganz Unterfranken



Mit insgesamt 17 Polizeibeamtinnen und -beamte wechselten die meisten Neuzugänge vom Polizeipräsidium München nach Unterfranken, gefolgt vom Präsidium der Bayerischen Bereitschaftspolizei mit 16. Darüber hinaus gab es aber auch von vielen anderen Präsidien Versetzungen in die unterfränkische Heimat:

14 Beamtinnen und Beamte verstärken den Bereich Untermain

23 den Bereich Main-Rhön

30 den Bereich Mainfranken.

„Sie haben sich mit Unterfranken einen der schönsten Regierungsbezirke in Bayern mit vielseitigen Möglichkeiten ausgesucht. Denken sie stets daran, jeder Einzelne von Ihnen hat eine wichtige Funktion für die Sicherheit in Bayern. Wir als politische Familie sehen, was Sie tagtäglich leisten. Kehren Sie alle wohlbehalten von ihren Einsätzen zurück.“ (Staatssekretär Sandro Kirchner)



„Welcome Day“ für neue Tarifbeschäftigte



Für die 30 neu eingestellten Tarifbeschäftigten und Verwaltungsbeamten fand im Vorfeld und auch im Nachgang der Begrüßung erstmals ein sogenannter „Welcome Day“ statt. Hier erhielten die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insbesondere einen ausführlichen Einblick in die Arbeitsabläufe im Polizeipräsidium Unterfranken.