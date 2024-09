BAYREUTH. Am Montagabend landete wegen eines medizinischen Notfalls ein Rettungshubschrauber auf dem Luitpoldplatz. Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz.

Am Montag, 30. September 2024, gegen 17.00 Uhr, benötigten drei Personen im Alter von 43, 47 und 53 Jahren am Hohenzollernplatz medizinische Hilfe. Neben mehreren Rettungswägen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, der auf dem Luitpoldplatz landete. Polizeikräfte sperrten während der Hubschrauberlandung den Luitpoldplatz weiträumig ab und unterstützten die Rettungskräfte. Die drei stark alkoholisierten Personen kamen in ein nahegelegenes Krankenhaus.