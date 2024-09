BLAICHACH. Gestern kam es zu zwei Brandereignissen, die mutmaßlich der Brandserie im Raum Blaichach zuzuordnen sind. Am frühen Nachmittag wurde ein Papiertuch in einer Hecke einer Kleingartenanlage entzündet. Später am Nachmittag ereignete sich ein Brand in einer Garage eines Wohnhauses.

Gegen 13:45 Uhr bemerkte eine Passantin den Rauch eines glühenden Papiertuches in der Hecke einer Schrebergartenanlage in einem Ortsteil von Blaichach. Durch ihr schnelles Einschreiten und Ablöschen konnte ein Feuer verhindert werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Kempten hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung übernommen. Um etwa 16:00 Uhr erreichte die Polizei die Mitteilung über ein Brand in einer Garage in Blaichach. Dort wurden gelagerte Winterreifen angezündet. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Es wurden keine Personen verletzt. Auch diesen Fall hat die Kriminalpolizei Kempten übernommen. Sie ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Die Polizei prüft jeweils einen Zusammenhang zu den zuletzt stattgefunden Brandereignissen im Raum Blaichach. Zeugen, die Hinweise zu der Täterschaft geben können oder relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Kempten oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. (PP Schwaben Süd/West)

