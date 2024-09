Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

BAMBERG. Am Freitagabend gerieten zwei syrische Männer am Weegmannufer unterhalb der Kettenbrücke in Streit. Dieser endete für beide in Haft, nachdem die Kontrahenten gegenseitig mit Messern aufeinander losgegangen sein sollen. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizeiinspektion Bamberg haben die Ermittlungen übernommen und bitten um Zeugenhinweise.

Am Freitagabend gerieten zwei syrische Männer unterhalb der Kettenbrücke am Bamberger Weegmannufer in einen handfesten Streit, in dessen Verlauf sich die 22 und 24 Jahre alten Kontrahenten gegenseitig mit Messern attackiert haben sollen.

Der 24-Jährige wurde dabei so stark am Oberarm verletzt, dass er im Klinikum operiert werden musste. Beide Männer wurden noch vor Ort durch Polizeistreifen festgenommen und am darauffolgenden Tag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen beide Tatverdächtige, welche nun jeweils in einer Justizvollzugsanstalt einsitzen.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kripo Bamberg. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch unter der Nr. 0951/9129-491 zu melden.