NÜRNBERG. (1016) Unbekannte brachten am Sonntag (29.09.2024) einen Schriftzug mit politischem Inhalt an einer Backsteinmauer in Nürnberg-Sandreuth an. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd fiel während der Streifenfahrt auf, dass unbekannte Personen im Verlauf des Sonntags mit silberner Farbe einen politischen Schriftzug an die Backsteinmauer einer Firma in der Maybachstraße gesprüht hatten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd führt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Personen bemerkt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0911 94820 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler